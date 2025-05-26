Motor tutkunu ressam Ali Yüksek’in (Jawa Ali), “Kültürel Motor Gezileri” adını verdiği resim sergisi Girne Belediyesi’nin katkılarıyla bugün Girne Belediyesi Sergi Salonu'nda açıldı.

Açılışa, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediye Asbaşkanı ve Meclis Üyesi Haşim Yücel, Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri ve Kültür Sanat Danışmanı Serdar Tuksal ile sanatseverler katıldı.

30 Mayıs’a kadar mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek sergide, Ali Yüksek’in motosikletle yaptığı kültürel geziler sırasında ilham alarak çizdiği eserler yer alıyor. Etkinlik, sanatseverleri ve motor tutkunlarını aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor.