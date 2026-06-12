Lefkoşa’nın Kumsal bölgesinde planlı olarak duyurulan elektrik kesintisinin beklenen sürenin çok üzerine çıkması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yeni trafonun devreye alınması kapsamında bugün Lefkoşa’nın birçok bölgesinde saat 16.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurmuştu. Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Kumsal ve çevresindeki sokaklar da yer alıyordu.

Ancak Kumsal bölgesindeki bazı sokaklarda elektrik kesintisinin aradan geçen yaklaşık 5 saate rağmen sona ermediği öğrenildi.

Bölge sakinleri, kendilerine duyurulan sürenin bir saat olduğunu belirterek, özellikle sıcak havada uzun süren kesintinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti. Vatandaşlar, kesintinin uzama nedeni ve elektriğin ne zaman verileceği konusunda resmi açıklama bekliyor.

KIB-TEK tarafından yapılan ilk duyuruda, çalışmaların yeni trafonun güvenli şekilde devreye alınması amacıyla gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Vatandaşların Sorusu

Kumsal bölgesinde saatlerdir elektriksiz kalan vatandaşlar şu sorulara yanıt bekliyor:

* Arızanın veya gecikmenin nedeni nedir?

* Kesinti neden planlanan sürenin üzerine çıktı?

* Elektrik ne zaman yeniden verilecek?

Bölge halkı, KIB-TEK’ten güncel ve ayrıntılı bir açıklama yapılmasını talep ediyor.