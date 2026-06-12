Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Kıbrıs sorunu, güven artırıcı önlemler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman açıklama yapmazken, Holguín gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ilerletilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Holguín, hafta sonunda Ankara ve Atina’ya ziyaret gerçekleştireceğini, önümüzdeki iki hafta içerisinde ise Brüksel’e gideceğini açıkladı.

Holguín, Kıbrıs konusunda ilerleme sağlanabilmesi için tarafları bir araya getirecek 5+1 formatındaki görüşmenin yapılması yönünde çaba göstereceğini de ifade etti.

Öte yandan Holguin bugün saat 17.00’da Rum yönetimi başkanı nikos hristodulidis ilede bir araya geldi.