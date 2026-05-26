Kurban Bayramı dolayısıyla bazı bakanlar, belediye başkanları ile çeşitli kurum ve kuruluşlar mesaj yayımladı.

- Ataoğlu: "Bayramlar toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma duygularının en güzel şekilde yaşandığı bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün güçlendiği, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir.” ifadelerini kullanan Ataoğlu, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin, büyükleri ziyaret etmenin ve manevi değerleri yaşatmanın ortak sorumluluklar arasında bulunduğunu kaydetti.

Ataoğlu, mesajında halkın ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın ülkeye, millete ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni etti.

- Arıklı: "Bayramlar, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günlerdir"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı’nın toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği manevi dönemlerden biri olduğuna dikkat çeken Arıklı, “Bayramlar; sevgi, hoşgörü ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna zamanlardır. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların, bayram süresince trafik kurallarına hassasiyetle uymalarının önemine dikkat çeken Arıklı, özellikle yoğun seyahat dönemlerinde dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Arıklı, mesajının sonunda halkın Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın ülkeye, millete ve İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.

- Berova: "Bayramlar, toplumsal birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel günlerdir"

Maliye Bakanı Özdemir Berova da mesajında, bayramların toplumsal birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel günler olduğunu vurguladı.

Berova, Arife Günü’nün manevi atmosferinin ülkeye huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni ederek, Kurban Bayramı’nı kutladı.

“Bu anlamlı günlerin toplumsal dayanışmayı güçlendirmesine, kardeşlik bağlarını pekiştirmesine ve paylaşma kültürünü daha da ileri taşımasına vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullanan Berova, halkın, yurt dışında yaşayan vatandaşların, İslam âleminin ve bayram süresince görev başında bulunan kamu çalışanlarının bayramını tebrik etti.

Berova, mesajının sonunda bayramın ülkeye, bölgeye ve tüm insanlığa huzur getirmesi temennisinde bulundu.

- Çavuşoğlu: "Kurban Bayramı’na bir kez daha erişmenin huzuru ve sevinci içerisindeyiz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, “Kalpleri yakınlaştıran, kırgınlıkları onaran ve muhabbeti pekiştiren en müstesna zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı’na bir kez daha erişmenin huzuru ve sevinci içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Bayramların dayanışma ruhunu ve kardeşlik hukukunu pekiştirecek bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, yaşlıların, kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması çağrısında bulundu.

“Kapılarını çalalım, gönüllerini alalım, bayram sevincini birlikte paylaşalım. Sevgi ve muhabbeti çoğaltarak bayramın bereketini toplumumuzun her kesimine ulaştıralım.” diyen Çavuşoğlu, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde sorunların aşılabileceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aydınlık geleceğinin hep birlikte inşa edileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, mesajının sonunda başta eğitim camiası olmak üzere halkın ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın barışın ve kardeşliğin hâkim olduğu günlere vesile olmasını diledi.

- Çavuş: Bayramlar paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlardır"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, bayramların paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlar olduğunu belirtti.

Bayramın sevgi, hoşgörü ve birlik duygularını daha da pekiştirmesini temenni eden Çavuş, toprağı işleyen, hayvancılığı ve tarımsal üretimi sürdüren üreticilerin özverili çalışmalarının ülke için büyük değer taşıdığını ifade etti.

Ülkenin gıda güvenliği, üretim gücü ve sürdürülebilir geleceği için emek veren tüm sektör paydaşlarına teşekkür eden Çavuş, Kurban Bayramı’nın ülkeye, millete ve İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini dileyerek halkın bayramını kutladı.

- Özçınar: "Bayramlar özel günlerdir"

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yayımladığı mesajda, bayramların aile bağlarını güçlendiren, dostluğu, dayanışmayı ve paylaşmayı pekiştiren özel günler olduğunu vurguladı.

Özçınar, Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberliği güçlendirmesini dileyerek, bayramın ülkeye ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu; halkın bayramı sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçirmesini diledi.

- Amcaoğlu: "Tüm vatandaşların bayramı kutlu olsun"

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Bayram süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Amcaoğlu, belediye ekiplerinin görev başında olacağını ifade etti.

Belediye hizmetlerinin bayram boyunca kesintisiz sürdürüleceğini kaydeden Amcaoğlu, kurban kesimlerinin veteriner hekim gözetiminde, hijyenik ve sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için belediye mezbahasının bayramın birinci günü hizmet vereceğini belirtti.

- Bakırcı: "Bayram, ülkeye, bölgeye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirsin"

Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı ise, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu belirterek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Bakırcı, Kurban Bayramı’nın toplumsal dayanışma, paylaşma ve kardeşlik bağlarının en güçlü şekilde hissedildiği dönemlerden biri olduğunu ifade ederek, bayramın ülkeye, bölgeye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir tatil geçirebilmesi için belediye ekiplerinin görev başında olacağını kaydeden Bakırcı, ihtiyaç sahibi ailelerin unutulmaması ve bayramın paylaşma ruhuna uygun şekilde geçirilmesi çağrısında bulundu.

- Moral: "Bayramlar, ibadet, paylaşma ve sevinç günleridir"

Din İşleri Başkanı Hakan Moral da yayımladığı mesajda, Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın huzur ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, bayramların ibadet, paylaşma ve sevinç günleri olduğunu ifade etti.

Bayramların barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan muhabbet kapıları olduğunu kaydeden Moral, Kurban Bayramı’nın ümmet bilincini tazeleyen, kardeşlik ruhunu güçlendiren vahdet günleri olduğunu vurguladı.

Gazze ve Kudüs’te yaşanan insanlık dramının yürekleri dağladığını belirten Moral, “Filistin topraklarında aylardır soykırım yapılıyor. Ahlakı, vicdanı ve uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş siyonistler; kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden mazlumları hunharca katlediyor.” dedi.

Bayramların bütün insanlığın sevinci olduğunda anlam kazandığını belirten Moral, açlık, yoksulluk, zulüm ve şiddetle kuşatılan dünyanın feraha kavuşması ve insanlığın hep birlikte bayramı yaşayabilmesi için çalışmanın önemli bir görev olduğunu kaydetti.

Moral, mesajının sonunda hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşların haclarının kabul olmasını temenni ederek, milletin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

- İzcan: "Bayram, barış, kardeşlik ve huzur içinde geçsin"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan ise, Kıbrıs Türk toplumunun bayramı ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarla karşıladığını savundu.

İzcan, ülkede suç, uyuşturucu ve insan ticareti gibi sorunların arttığını ileri sürerek, yaşanan ekonomik sıkıntıların halkın büyük bir bölümünü zor durumda bıraktığını savundu.

Kıbrıslı Türkler için çözümün, federal yapıda bir anlaşma olduğunu belirten İzcan, BKP’nin barış ve çözüm yönünde atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

İzcan, mesajının sonunda Kurban Bayramı’nın barış, kardeşlik ve huzur içinde geçmesi temennisinde bulunarak halkın bayramını kutladı.

- Atan: "Bayram, millete sağlık, huzur ve mutluluk getirsin"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Metin Atan, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, bayramların paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel dönemler olduğunu belirtti.

Atan, bayramın millete sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek, kamu çalışanları ile ailelerinin bayramı en iyi şekilde geçirmelerini diledi.

“Bu anlamlı günlerde hoşgörü, sevgi ve saygının öne çıkmasını, toplum olarak birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum.” diyen ve sosyal dayanışmanın önemine değinen Atan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunmasının bayramın ruhuna uygun bir davranış olduğunu vurguladı.

Atan, mesajının sonunda tüm kamu çalışanlarının ve ailelerinin Kurban Bayramı’nı sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçirmesi dileğinde bulundu.

- Serdaroğlu: "Bayram, sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçirilsin"

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, eşit, özgür, demokratik ve barış dolu bir yaşam özlemini dile getirdi.

Serdaroğlu, sömürünün, zulmün ve adaletsizliğin olmadığı, sosyal hakların eksiksiz sağlandığı ve emeğin karşılığının alınabildiği bir toplumda kardeşçe yaşama temennisinde bulunarak, halkın Kurban Bayramı’nı kutladı.

Dayanışma ve paylaşma duygularının güçlenmesini dileyen Serdaroğlu, bayramın sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçirilmesini temenni etti.

Serdaroğlu ayrıca, emek ve hak mücadelesi yolunda birleşilen daha nice bayramlarda buluşmayı umut ettiklerini ifade etti.

- Gürcafer: "Bayramı, ülkeye sağlık, huzur ve bereket getirsin"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise, mesajında birlik, dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Bayramların, toplumsal bağları güçlendiren özel günler olduğunu belirten Gürcafer, toplumun her kesiminin dayanışma ruhuyla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının bayramlarda daha da anlam kazandığını vurgulayan Gürcafer, Kurban Bayramı’nın ülkeye sağlık, huzur ve bereket getirmesini, birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesini temenni etti.

-Yuca: "Bayram, paylaşmanın, kardeşliğin, merhametin ve dayanışmanın en güzel örneğidir"

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Nusrettin Yuca da mesajında, Kurban Bayramı’nın, paylaşmanın, kardeşliğin, merhametin ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı mübarek bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Yuca, mesajında aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnet ve şükranla andığını ifade ederek, tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutladı.