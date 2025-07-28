Küresel piyasalarda, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından risk algısının azalmasıyla özellikle endeks vadeli kontratlarda yükselişler görülürken, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerden gelecek detaylar öncesinde Asya borsalarında temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Dünya genelinde ABD'nin gümrük tarifelerinin ekonomiye etkilerine ilişkin soru işaretleri hala varlığını korurken, ABD yönetiminin ticaret konusunda sağladığı anlaşmalar gelecek döneme yönelik iyimserlikleri artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıkladı.

AB ile çerçeve bir ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." dedi.

AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiğini bildiren Trump, AB ülkeleri pazarlarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını söyledi.

Trump, AB ülkelerinin ABD'den önemli oranda askeri mühimmat alacağını ve bu alımın "yüz milyarlarca dolar" değerinde olacağını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinde yaptıkları anlaşmaya ilişkin Trump, "ABD, AB'nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak. Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın da ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirmişti

Japonya'nın ardından Filipinler ve Endonezya ile de anlaşma yapılması ve ABD ve Çin'den yetkililerin Stockholm'de bir araya geleceğine ilişkin haberler de geçen hafta küresel piyasalardaki risk iştahını beslemişti.

Bundan önce ticaret anlaşmaları konusunda piyasalar "çok kötü sonuçlar" beklerken, yapılan anlaşmalardan endişe edildiği kadar kötü sonuçlar çıkmaması da piyasalarda iyimserliği artırdı.

Öte yandan makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, haziranda yüzde 9,3 ile beklentilerin altında azaldı.

Bu hafta Fed'in faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, bankanın tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerini gözlemlemeye devam edeceğini ve faiz oranlarında değişikliğe gitmemesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan ABD'de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam ve büyüme verilerinin de ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha fazla fikir vermesi bekleniyor.

Analistler, gelecek ay gerçekleşecek Jackson Hole toplantısında Fed üyelerinin Bankanın yol haritasına dair daha fazla ipucu verebileceğini aktardı.

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,439 seviyelerinde, dolar endeksi ise yatay seyirle 97,60'ta seyrediyor.

Azalan ticaret gerilimlerinin ardında bugün 3 bin 324 dolarla 2 haftanın en düşük seviyesini test eden altının ons fiyatı daha sonra yükselişe geçti ve önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 341 dolara çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı da ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu gelişmelerle önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 67,9 dolardan alıcı bulunuyor.

Cuma günü Dow Jones endeksi, yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,40, Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, ABD'de endeks vadeli kontratlar da güne pozitif başladı.

- Avrupa'da endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı

ABD ve AB arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından bugün Avrupa borsalarında da pozitif bir seyrin hakim olması bekleniyor.

Analistler, ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politikasına ilişkin belirsizliklerin azalabileceğini kaydetti.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,32 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21, ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

- Bu hafta Asya piyasalarının odağında BoJ'un faiz kararı olacak

Asya borsalarında ise ABD ve Çin arasındaki görüşmelerden gelecek detaylar öncesinde temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, görüşmelere ilişkin pozitif havaya karşın detayların henüz belli olmamasının Asya piyasalarında risk iştahını törpülediğini söyledi.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika faizini sabit bırakması beklenirken, geçen hafta ABD ile Japonya arasında yapılan ticaret anlaşmasının daha az karamsar bir görünüm sunması ve faiz artırımlarına yeniden başlaması bekleniyor.

Öte yandan bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de haziran ayına ilişkin sanayi karları yüzde 1,1 azaldı. Açıklanan veri zayıf iç talep ve devam eden küresel ticaret belirsizlikleriyle deflasyon riskinin işletmeler üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, yüzde ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 azalırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 0,4 arttı. Güney Kore'de Kospi endeksinde ise yatay bir seyir görülüyor.

- Yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararlarının etkileri takip edilecek

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 10.642,60 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 yükselişle 12.206,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 düşüşle 40,5734'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 azalışla 40,5460'tan işlem görüyor.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "durağan"a çevirdi. Fitch Ratings ise Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün Türkiye’de sektörel enflasyon beklentileri yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyenin destek, 10.700 ve 10.800 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.