TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmede bulundu, soruları cevaplandırdı.

Kurtulmuş, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Nukaga Fukushiro'nun davetlisi olarak milletvekilleriyle Japonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nukaga ve Danışma Meclisi Başkanı Sekiguchi Masakazu ile ayrı ayrı, heyetler arası oldukça verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Kurtulmuş, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunu selamlayarak bir süre çalışmalarını izlediklerini söyledi. Kurtulmuş, kendisine ve heyete gösterdikleri ev sahipliği için mevkidaşlarına teşekkür etti.

Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino ile de görüştüğünü anımsatarak, "İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako bizi kabul etti. Veliaht Prens ile görüşmemiz ve İmparator'un kabulü, Türkiye'ye duyulan ilginin ve sevginin de açık bir göstergesiydi." dedi.

Programı kapsamında, Japonya'nın en saygın ve etkili düşünce kuruluşu Sasakawa Vakfında "Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" başlıklı konferans verdiğini anlatan Kurtulmuş, konferans vesilesiyle Japonya'daki akademi ve düşünce dünyası ile diplomatik çevrelerden temsilcilerle bir araya geldiklerini ifade etti.

Kurtulmuş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardıma gelen Japon afet yardım ekibiyle görüştüğünü ve Türk milleti adına bir kez daha kendilerine teşekkür ettiğini belirterek, Tokyo'daki Yunus Emre Enstitüsünde el sanatları, Türkçe ve Türk musikisi kurslarına katılan Japon vatandaşlarıyla buluştuklarını dile getirdi.

Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tarihi olarak başlamasında kilit isimlerden olan, Türk toplumunun varlığını ve Japonya'da İslam'ın yayılmasını temsil eden, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin kabrini ziyaret ettiğini dile getiren Kurtulmuş, Nagoya şehrinde Türk toplumunun temsilcileriyle buluştuklarını, Gifu Fatih Camisi ve Tsushima Ayasofya Camisi derneklerini ziyaret ettiklerini anlattı.

Tokyo Camisi'ni de ziyaret ettiklerini kaydeden Kurtulmuş, "Hemşehrilerimizle hasbihal ettik, sorunlarını dinledik. Şahsımı ve parlamento heyetimizi içtenlikle karşılayan, Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta bizlere ev sahipliği yapan hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Türkiye'nin bir ekseni vardır, o da kendi milli eksenidir"

Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito'nun kabulünün öneminin sorulması üzerine, "İlişkilerimizin 100. yıl dönümünde hem Temsilciler Meclisi hem de Danışma Meclisi başkanlarıyla heyetler halinde fevkalade yapıcı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca İmparator ve Veliaht Prens'in, bizi kabul etmeleri, Japonya'nın Türkiye'ye ve ilişkilerimize atfettikleri önemin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamındaki tüm görüşmelerde Türkiye'nin özellikle bölgesinde artan nüfuzu, dünya meselelerine etkin çözüm üretebilme kabiliyeti ve uluslararası ilişkileri çok taraflı ve ilkeli şekilde yürütebilme becerisinin sağladığı etkiyi müşahede ettiklerinin altını çizen Kurtulmuş, "Bunun yıllar içinde artarak geliştiğini görüyor ve büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Örnek vermek gerekirse Suriye meselesi, Filistin meselesi gibi konular gündeme geldiği zaman ya da Afrika ile ilgili meselelerden söz açıldığı zaman, açıkçası Türkiye'nin ne düşündüğünün, nasıl hareket edeceğinin, buralarda nasıl işbirlikleri geliştirilebileceğinin merak edildiğini görmek, Türkiye'nin gücünün yansımasıdır." dedi.

Uluslararası ilişkilerde "Bir toplantı yaptık, işi çözdük, bu konuda sonuç aldık." denilecek bir ortamda olmadıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Sürekli dünyanın her tarafıyla, her bölgesiyle ön yargısız, hesapsız, kimsenin etkisi altında kalmadan Türkiye'nin milli çıkarlarını önceleyen temasları arttırmamız lazım. Hep söylediğimiz bir şey var: Türkiye'nin bir ekseni vardır, o da kendi milli eksenidir." diye konuştu.

Dünyanın yeni bir döneme girdiğini, bu dönemin nereye evrileceğinin, nasıl şekilleneceğinin henüz bütünüyle bilinmediğini kaydeden Kurtulmuş, gelecek dönemin özelliklerinden birisinin de çok kutupluluk olacağına işaret etti.

Bunun aynı zamanda çok kültürlülüğü de beraberinde getiren bir gelişme olduğunu belirten Kurtulmuş, bu anlamda potansiyeli güçlü az sayıda ülkenin bulunduğunu, bu ülkelerden ikisinin, Asya'nın en doğusunda yer alan Japonya ile Avrupa'nın en doğusundaki Türkiye olduğunu vurguladı.

"Herkes kendi işini yapsın"

Kurtulmuş, TÜSİAD'ın açıklamalarına ilişkin soru üzerine şunları ifade etti:

"Türkiye demokrasi tarihine bir bakalım. Bu tarihi 1946'dan değil de haydi 1950'den başlatalım, Türkiye'nin 75 yıllık çok partili demokrasi tecrübesi, öyle pirüpak, milletin tam manasıyla egemen olduğu bir sistem şeklinde gelişmedi. Ne yazık ki çok büyük badirelerden geçtik, çok büyük bedeller ödedik. Sadece askeri vesayet değil Türkiye, uzun yıllar sivil görünümlü vesayet odaklarıyla da mücadele etmek durumunda kaldı. Herkes fikrini söyleyebilir, bu başka bir şey… Ama ister iş insanları örgütleri olsun, ister işçi örgütleri olsun, ister başka sivil örgütler olsun, bunlar zaten adı üstünde sivil toplum kuruluşlarıdır, kendi meslek gruplarının çıkarlarını en iyi şekilde temsil etmek, bu grupların beklentilerini karşılamak için kurulmuşlardır. Bütün bu kuruluşlardan beklediğimiz şey, kendilerinde var olduğunu hissettikleri ya da var olduğunu vehmettikleri gücü, siyasetin üstünde bir vesayet aracı olarak kullanmamalarıdır. Dolayısıyla eğer siyasete bir şekilde etkide ve katkıda bulunmak istiyorlarsa geçmişte biz bunu vesayetçi odak için de söylemiştik, Türkiye'de kim siyaset yapmak istiyorsa buyursun, siyasetin alanına gelsin."

TBMM'de şu anda 6 siyasi parti grubunun olduğunu, 14 siyasi partinin temsil edildiğini anımsatan Kurtulmuş, "Türkiye'nin siyaset alanı herkese açıktır ama hiç kimsenin, elindeki bir imkanı kullanarak siyasetin üstünde vesayet manasına gelecek, bunu çağrıştıracak, bu anlamda siyasete, yargıya ve diğer devlet kurumlarına yön vermeye kalkacak sözleri sarf etmemesi gerekir. Herkes, kendi işini yapsın. Herkes, kendi sorumluluklarının farkında olsun." diye konuştu.

Herkesin vazifesi Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, kalkınmasını sağlamaksa, demokratik standartların yükselmesi için mücadele etmekse bunun yolu ve yönteminin, Türkiye demokrasisinin standartlarının nasıl yükseleceğine dair görüşleri ortaya koyabilmek olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkçede güzel bir laf var: 'Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.' diye. Bu tür vesayet çağrıştıran çıkışlar, her seferinde halkımıza geçmişte yaşanan o tehlikeli ve karanlık günleri hatırlatıyor. Kimsenin bu tür yollara tevessül etmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Artık Türkiye'de güçlü bir siyasal yapı var"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Eski Türkiye geride kaldı diyebilir miyiz?" sorusuna, "Hiç şüphesiz." diyerek karşılık verdi.

Kurtulmuş, 28 Şubat döneminde medyanın "Artık bu iş ya silahla olacak ya da silahsız", "Topyekun savaş", "Yüksek rütbeli bir subaydan alınan bilgiye göre" diye manşetler attığını anımsatarak, bir dönem, milli iradenin üzerinde güçlerinin olduğunu vehmeden sivil toplum kuruluşlarının sürekli bildiriler yayımladığını ve dönemin hükümetine ayar vermeye kalktığını belirtti.

"Çok şükür, bunların hepsi geride kaldı." diyen Kurtulmuş, artık Türkiye'de güçlü bir siyasal yapının bulunduğunu, zayıf, ayakta duramayan, ayakta durmak için başka çevrelerden destek beklentisi içinde olan hükümet devrinin geride kaldığını vurguladı.

Kurtulmuş, Türkiye'de seçim akşamı ülkeyi kimin yöneteceğinin belirlendiğini, doğrudan doğruya milletin kararıyla sandıktan ne çıkarsa o hükümetin işbaşına geldiğini kaydetti.

"Erken seçim tartışmasıyla meşgul edilmemeli"

Kurtulmuş, bir soru üzerine, sandık dışı çözümlerin asla kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Bu işin yolu bellidir. Herkesin, her fikrin Türkiye demokrasisinde yeri vardır, olgun bir şekilde herkes görüşlerini söyler. Nihayetinde bu, bir yarış. Halkın önüne çıkarsınız, halk kimi beğeniyorsa, hangi programı beğeniyorsa, hangi siyasal projeye destek vermek istiyorsa seçim günü o desteğini verir, herkes sonucuna rıza gösterir. Bu, tabii seçimden seçime konuşmak manasına da gelmiyor. Seçimden sonraki dönemlerde de herkes yine siyasi mücadelesini fikri rekabet ilkeleri içerisinde sürdürür." dedi.

Muhalefet partilerinin "erken seçim" çağrısının anımsatılması üzerine Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Muhalefet, dünyanın bütün demokrasilerinde her zaman erken seçim isteyebilir. Bu, saygıyla karşılanır ama erken seçimin olabilmesi için önce siyasal şartlarının gerçekleşmesi lazım. Bu da yetmez, bunun sayısal şartlarının da oluşması lazım. Şu an itibarıyla bu şartların oluşmadığını görüyoruz. İşte görüyorsunuz, uluslararası ilişkiler ve daha birçok konuyla ilgili konuşuyoruz. Çok daha sıcak meseleler, önümüzdeki günlerde gündeme gelecektir. Bütün bunları konuşurken seçmen kitlesinin objektif şartları oluşmamış bir erken seçim tartışmasıyla meşgul edilmesinin açıkçası çok da yerinde olmadığını düşünüyorum."

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hep beraber kendi geleceğimize sahip çıkıyoruz"

DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretinin ardından hem kendisiyle hem de siyasi partilerle görüşme gerçekleştirdiği hatırlatılarak, terörist başından gelecek çağrının tarihi ve içeriği ile sonraki süreçte Meclis özelinde nasıl bir çalışma yürütüleceği sorulan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iradesiyle sürecin başladığını ve çok şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

DEM Parti'nin Meclisteki partileri, görüşmelerle ilgili bilgilendirmesinin önemli olduğunu, ilgili devlet kurumlarının da sürecin en ince detayına kadar takibini yaptığını belirten Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Ümit ediyorum, İmralı'dan en kısa süre içerisinde terörün bitirildiği ve artık bir terörsüz Türkiye döneminin başladığını ilan edecek açıklama gelir. Tarihler üzerinde durmaktan ziyade, bu işin sağlam bir şekilde ama çok da vakit kaybetmeden bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bölgemiz çok hassas bir dönemden geçiyor. Bölgemizdeki esas mesele, özellikle Amerika'nın Irak'ı işgaliyle birlikte hızlanan bölünme ve parçalanma meselesidir. Özellikle etnik, mezhebi ve dini farklılıklar biraz da neo-emperyal projenin bir parçası olarak, sürekli kaşınarak, ayrılıklar körükleniyor. Türkiye olarak bizim bu bölgedeki milli menfaatimiz sadece Türkiye'nin içerisinde terörün bitirilmesi değil, bu bölgenin tamamında istikrarın ve sükunetin sağlanmasıdır. Daha fazla dağılmanın değil, daha fazla bütünleşmenin temin edilmesidir. Dolayısıyla biz kendi bölgemizde işbirliğine dayalı bütünleşme ve ortaklaşmayı artırmak durumundayız. Bunu yaparken de kendimizi bütün tehlikelerden korumak için iç cephemizin kuvvetlendirilmesi gibi hayati bir hususu esas alıyoruz."

Kurtulmuş, 40 yılı aşkın süredir, 40 bin insanın hayattan koparılmasına neden olan, en az 2 trilyon dolar seviyesinde maddi kayba yol açan bir terör belasından bahsettiklerine dikkati çekerek, terör örgütünün uzun yıllar, yabancı devletler ve istihbarat örgütleri tarafından desteklendiğini bildiklerini, bu nedenle terörü bir an önce bitirmenin, Türkiye'nin en önemli önceliklerinden birisi olduğunu vurguladı.

Siyasi kanaatleri ne kadar farklı olursa olsun, herkesin terörün bitirilmesiyle ilgili bu sürece destek olması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "Tabii ki sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesinin ilk adımı da İmralı'dan beklenen o açıklamanın gelmesidir ve Türkiye'nin gündeminden terörün ilanihaye kaldırılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hep beraber kendi geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bunun için bu açıklamanın hayati bir önemde olduğunu düşünüyorum. Arkası zaten çok süratle gelir." diye konuştu.

İmralı'dan gelecek çağrıya terör örgütünün mukabele etmemesi durumunda nasıl bir süreç işleyeceğine dair soru üzerine Kurtulmuş, "Yani olumsuz senaryo üzerinde konuşmayalım ama Türkiye, en kötü senaryoya karşı da zaten hazırlıklıdır." yanıtını verdi.

"Trump'ın iş başına gelmesiyle, AB'nin işinin daha zorlaşacağı aşikar"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Eskiden Türkiye'yi eleştirenler, şimdi 'Avrupa ordusu Türkiye'siz olmaz' demeye başladı. Türkiye'ye yeni bir Avrupa perspektifi çizilmeye başlandı." dedi.

Kurulmuş, "Siz özellikle Avrupalı mevkidaşlarınızla temaslarınızda 'Avrupa'nın güvenliği Türkiye'siz olmaz' denmesinin izlerini görmeye başladınız mı?" sorusu üzerine, Avrupa Birliği'nin (AB), uluslararası ilişkiler bakımından çok başarılı bir entegrasyon projesi olduğunu ancak AB'nin, eğer ortak bir Avrupa ordusu kuramazsa dağılma sürecine girebileceğini yıllar öncesinden öngördüklerini söyledi.

Bugün gelinen noktada, AB içerisinde temel konularda ortak bir fikir oluşturulamadığına, bu durumun en son Fransa'daki masada, liderlerin yüzlerine ve tavırlarına yansıdığının görüldüğünü aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Avrupa, kanaatimce, 2014 yılında Kırım'ın ilhakına ses çıkarmayarak, treni çoktan kaçırdı. Dolayısıyla Avrupa'nın güvenliğinin çok zayıf olduğu, Kırım'ın ilhakı sonucunda tescillendi. Trump'ın iş başına gelmesiyle birlikte, AB'nin işinin daha zorlaşacağı aşikardır. Trump'ın, NATO'yu bir yük olarak gördüğü anlaşılıyor. Avrupa siyasetini zor bir dönemin beklediğini söylememiz mümkün. Avrupa'daki siyaseti zorlaştıran esas gelişme hemen hemen Avrupa'nın her ülkesinde aşırı sağın yükselişidir. Zaten zar zor bir arada durabilen ortak Avrupa kimliğinden son derece uzaklaşmış olan AB, ultra milliyetçilik, artı mikro-milliyetçilik dalgalarının yükselmesiyle çok daha zor bir sürece girecektir."

"Trump ABD'si ile Avrupa arasında denge kurulması kolay olmayacak"

Kurtulmuş, sadece Kırım meselesinin değil, Avrupa'nın siyaseten zorlanmasını sağlayan gelişmelerden birinin de Gazze'deki soykırıma karşı gösterdiği tavır olduğunun altını çizdi.

"Eğer AB, kurucu değerleri olan demokrasi, insan hakları gibi temel konularda gerçekten duyarlı olup, ortak bir ses çıkarabilseydi, masum, mazlum, yaşlı, kadın, çocuk, kimsesiz, Gazze halkının yanında durabilmeyi başarsaydı, Avrupa, insanlık cephesinin öncüsü olurdu." diyen Kurtulmuş, hükümetlerin yapamadığını, vicdan ve insaf sahibi halkların yaptığını, hükümetlerinin politikalarının aksine sokaklara çıkarak, Filistin halkının yanında yer aldığını kaydetti.

Avrupa'nın çok önemli fırsatları kaçırdığı kanaatinde olduğunu belirten Kurtulmuş, "Hele hele bundan sonra bir de Trump ile Avrupa ilişkilerinde denge kurmak öyle çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan Avrupa'da ciddi bir liderlik sorunu olduğu da aşikar. Bu gelişmeler çerçevesinde Trump ABD'si ile Avrupa ilişkileri arasında bir dengenin kurulması çok kolay olmayacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, "Bize gelirlerse? Türk Silahlı Kuvvetlerinin, tam üye olmadan AB ordusunun parçası olması istenirse?" sorusuna, "1963'ten beri AB'nin adaylık sürecinde bulunan bir ülke, her seferinde farklı farklı gerekçeler öne sürülerek ve son derece çifte standartlı gerekçelerle AB üyeliğinin dışına itilmiş bir ülkeden Avrupa'nın çok kolay böyle bir istekte bulunacağını zannetmiyorum." cevabını verdi.

Siyasetçilere "Herkes, yüz kere düşünüp bir konuşsun" çağrısı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bir beklenti oluşturuluyor Kürt kökenli insanlarda. Öcalan çağrı yapacak, karşılığında bir şeyler alacağız, Kemalizmin Türk tanımlaması bitecek, anayasadaki Türklük tanımlaması dahil olmak üzere Türkiyeli diye bir kavram gelecek vesaire... Şimdi böyle bir pazarlık sürecinde değiliz değil mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayır, kesinlikle. Biz, hepimiz ortak bir medeniyetin çocuklarıyız, aynı vatanın evlatlarıyız, aynı bayrağın altında yaşayan insanlarız. Esas meselemiz Türkiye'de birliği, dirliği sağlamak ve bu bölgesel şartlar altında Türkiye'nin iç cephesini tahkim etmektir. Bize bu kadar fatura ödeten, on binlerce insanımızın ölmesine, bu kadar büyük yılları kaybetmemize neden olan bu sorunun ortadan kaldırılması için anahtar, Kürt'ün onurunu, Türk'ün gururunu koruyacak çözümleri ortaya koymaktır. Kürt'ün onuru derken şunu kastediyorum, her bir vatandaşımızın gerçekten eşit yurttaşlık temelinde, kendisine bir ayrımcılık yapılmadığını hissettiği bir iklimin oluşturulmasıdır. Öte taraftan Türklerin de hiçbir şekilde 'Gizli saklı bir pazarlık yapılıyor, bir şeyler alınıyor, bir şeyler veriliyor. Burada bizim de anlamadığımız birtakım işler dönüyor' manasında bir tereddüt içerisinde olmamaları sağlanmalıdır. Süreç halkımızın ve siyasetin murakabesinde şeffaf bir şekilde yürütülmektedir."

TBMM Başkanı olarak özellikle siyasetçilerden bir ricası bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Herkes, yüz kere düşünüp bir konuşsun. Konuşmak kolaydır. Ağızdan çıkan sözü geri almak zordur. Mühim olan iyi bir iş yapmak, Türkiye'nin on yıllar boyunca devam eden terör sorununu bitirerek, önümüzdeki döneme gençlerimize, torunlarımıza, gelecek nesillere rahat edeceği bir Türkiye'yi bırakmaktır. Türkiye'nin artık terör diye bir meselesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.