Girne Amerikan Üniversitesi ( GAÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde; KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, EkoAvrasya Vakfı ile Bayrak Radyo

ve Televizyon Kurumu (BRT) iş birliğiyle hazırlanan; 'Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş - Toros 100 Yaşında' adlı anma ve anımsama programı gerçekleştiriliyor.



GAÜ’den verilen bilgiye göre; 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 19.00'da Sprectrum Uluslararası Kongre Merkezinde sunumu yapılacak olan programa, repertuvarı ile Piyanist Tuluyhan Ugurlu katılım göstererek dinleyicilerle buluşacak. İletişim Fakültesi Ögretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği "Babam Denktaş" adlı kısa belgesel ile Mine-Cem Kar çiftinin hazırladığı ‘Fotoğraf ve Kendi Sözleri ile Rauf Raif Denktaş' konulu fotoğraf sergisinin de yer alacağı anma programı; bundan yüz yıl önce, 27 Ocak 2024 tarihinde Baf kazasında doğan Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş adına, bu anlamda düzenlenmiş ilk etkinlik olma özelliğini de taşıyor.