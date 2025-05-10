Her Daim Doğa Dostları, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Toplumsal Varoluş Derneği, 10 Mayıs Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla “Kuş Dostu Topluluklar, Kuş Dostu Şehirler” temalı etkinlik düzenledi.

Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Şentuğ’un verdiği bilgiye göre, etkinlik bu sabah saat 07.00’de Ayluga göletinde yer aldı.

Etkinlikte, Dr. Asuman Korukoğlu, bu yıl ki temanın kuş dostu topluluklar ve kuş dostu şehirler olduğunu anlattı. Göçmen kuşların Gazimağusa kentine de uğradığını ve onların bölgede rahatça beslenip konaklamaları için gerekli düzenlemeleri yapmaları gerektiğini aktaran Korukoğlu, bunların başında kır çiçekleri, sağlıklı sulak alanlar, yuva yapabilecekleri ağaçlar, ses ve ışık kirliliği geldiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından kuş gözlemi yapılarak etkinlik sonlandırıldı. Etkinliğe Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın da katıldığı belirtildi.