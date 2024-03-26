Kütüphane Haftası etkinliklerle kutlanacak.

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, her yıl mart ayının son haftası kutlanan “Kütüphane Haftası” kapsamında Milli Kütüphane ve halk kütüphanelerinde Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetlerinin yanı sıra özel etkinlikler düzenlenecek.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, 60. Kütüphane Haftasının Kültür Dairesi bünyesindeki tüm kütüphanelerde “Senede sadece bir hafta değil her hafta kütüphane” sloganıyla kutlanacağını belirtti.

Etkinliklerle ilgili bilgi veren Zaimağaoğlu, Girne ve Güzelyurt Halk Kütüphanelerinde Ferdiye Yurdakul’un önderliğinde mandala etkinlikleri yapılacağını belirtti.

İskele Halk Kütüphanesinin okulları ziyaret edeceğini, Akdoğan Halk Kütüphanesinin Rehber Öğretmen Neslihan Aydoğan önderliğinde çocuklara bilinçli teknoloji kullanımı ve kütüphane farkındalığı hakkında bilgi vereceğini kaydeden Şirin Zaimağaoğlu, Gazimağusa Halk Kütüphanesinde de Satranç Eğitmeni Ayşe Türeller Tolgar ile sohbet toplantısı yapılacağını söyledi.

Zaimağaoğlu, etkinliklere katılmak isteyenlerin bilgileri kütüphanelerin sosyal medya sayfaları üzerinden takip edebileceğini de kaydetti.

Şirin Zaimağaoğlu, Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri kapsamında bu perşembe Lefkoşa Milli Kütüphanesine Dr. Tomris Mahirel'in konuk olacağını, etkinliğin saat 10.30’da başlayacağını, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Dr. Erdal Özcenk'in konuk edileceğini, etkinliğin saat 10.00’da olacağını, Girne Halk Kütüphanesi’nde ise Dt. Zekai Yeşiladalı ile Dr. Nuray Yeşiladalı konuk edileceğini, ve bu etkinliğin de saat 10.30’da başlayacağını söyledi.

Kütüphane Haftası’nın kütüphanecilere, kütüphane çalışanlarına, okur ve yazarlara kutlu olmasını dileyen Zaimağaoğlu, halkı “Kitap kokusuna ulaşamayan kimse kalmasın!” diyerek kütüphanelere davet etti.