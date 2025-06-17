Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Sigortacılığı’nın temel kural ve kaidelerini düzenleyen, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetleme) Değişiklik Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan oy birliği ile kabul edilmesini sektör için dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Börte Barlasoğlu yazılı açıklamasında “Bu anlamlı gelişme, sektörümüz için büyük bir dönüm noktası olup, sigortacılık alanında sürdürülebilir ve güçlü bir yapıya ulaşmamız adına önemli bir adım olmuştur” dedi.

Söz konusu yasada yapılan değişiklik ile sigortacılık sektörünün gelişimi için yeni imkanlar ve düzenlemelerin hayata geçirildiğine dikkat çeken Barlasoğlu, sigorta hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve denetiminin daha etkin hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kalite ve denetimin artmasının Kuzey Kıbrıs Türk Sigortacılığı’nın uluslararası standartlara daha yakın, güvenilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasını sağlayacağını vurgulayan Börte Barlasoğlu, “Söz konusu yasa değişikliğinin, sektörümüze ve ülkemize katkı sağlayacağına inanıyor, bu vesile ile Sn. Başbakanımıza, Sn. Maliye Bakanımıza, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine, Cumhuriyet Meclisi Çalışanlarına, Sigorta Yöneticisi, Sigorta Yönetici Yardımcıları ve tüm daire personeline, yasa çalışmaları sırasında katkı koyan tüm meslektaşlarımıza, Meclis Genel Kurulunda oy veren tüm iktidar ve muhalefet vekillerine, Sigorta Acenteleri Birliği yetkililerine teşekkür eder, yeni dönemin hayırlı olmasını dileriz” dedi.