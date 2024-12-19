Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Kuzey Kıbrıs Yüzme takımı, 13-15 Aralık tarihlerinde Bursa’da düzenlenen “12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali” müsabakalarından başarıyla döndü.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs’ı temsil eden genç sporcular Erten Kasımoğlu ve Derin Mavi Turan, madalya kürsüsünde yer aldı.

Sporcuların elde ettiği sonuçlar şöyle:

"Erten Can Kasımoğlu: 100 m Serbest: 01:09.44 – A1 Barajı –; 50 m Serbest: 00:29.50 – A3 Barajı – Altın Madalya; 50 m Kurbağalama: 00:37.47 – A3 Barajı –Altın Madalya

Derin Mavi Turan: 50 m Serbest: 00:31.48 – A2 Barajı – Gümüş Madalya; 100 m Sırtüstü: 01:18.32 – A1 Barajı –Bronz Madalya; 200 m Sırtüstü: 02:50.79 – A1 Barajı –; 50 m Sırtüstü: 00:36.27 – A1 Barajı –"

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, Bursa’da elde edilen sonuçların büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Abitoğlu, yaptığı açıklamada, “Sporcular Erten Kasımoğlu ve Derin Mavi Turan, gösterdikleri performansla bizlere büyük gurur yaşattı. Hem baraj dereceleri hem de madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attılar. Bu, sporcularımızın disiplini, antrenörlerimizin özverili çalışmaları ve federasyonumuzun desteğinin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Abitoğlu ayrıca, antrenörler Avni Cankurt ve Tuğcan Özkızan’a teşekkür ederek, “Elde edilen bu başarılar, gençlerimize ilham olacak ve Kuzey Kıbrıs su sporlarının geleceği için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır” dedi.

Federasyon, katkıları için Şokmar Premium, M.A.S.K Co, Caramel Çikolata ve Ișıl Reklama teşekkür eden Başkan Mustafa Abitoğlu, “Sponsorlarımızın desteğiyle genç sporcularımız, Tūrkiye 12 yaș finallerinde büyük bir başarı yakaladı. Bu tür iş birlikleri, gelecekteki başarılarımızın temel taşını oluşturuyor” dedi.