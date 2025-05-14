Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital dünyada herkesin eşit şartlarda bilgiye ulaşabilmesini sağlamak amacıyla tüm web sitelerini erişebilir hale getirdiğini gerçekleştirdi. Görme engelliler başta olmak üzere görme bozukluğu yaşayan bireylerin, bilişsel ya da fiziksel sınırlamaları olan kullanıcıların dijital ortamlarda karşılaştığı bariyerleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bu proje, ülkemizde özel sektör öncülüğünde hayata geçirilen ilk büyük ölçekli dijital erişilebilirlik girişimi olma niteliğini taşıyor.

Uluslararası geçerliliğe sahip WCAG 2.1 standartları doğrultusunda geliştirilen yeni web altyapısı sayesinde, kullanıcılar ekran okuyucu teknolojileriyle uyumlu şekilde siteye erişebiliyor, kontrast, yazı büyüklüğü ve gezinme gibi kritik unsurlar ihtiyaca göre uyarlanabiliyor. Bu yenilikle birlikte, görme engelli kullanıcıların yanı sıra renk körlüğü, düşük görüş, motor koordinasyon zorluğu ya da bilişsel zorluklar yaşayan bireylerin de dijital içeriklere erişimi kolaylaştırılmış oldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bu adımı, sadece teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda dijital kapsayıcılığı toplumsal sorumluluk ekseninde ele alan bir vizyonun yansıması olarak değerlendiriliyor. Projenin detayları, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Basın toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sivil Toplum Örgütleri yanı sıra Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ve basın mensupları katıldı.

Bakan Sadık Gardiyanoğlu: “Kamusal ve özel alanlarda erişilebilirlik bilinci artmalı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, erişilebilirliğin sadece kamusal alanda değil, özel sektörde de yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yıllardır birçok proje gerçekleştirdiklerini aktaran Gardiyanoğlu, sadece farkındalıkla kalmayıp onları hayata geçiren bir anlayışa sahip oldukları için Turkcell yetkililerini ayrıca tebrik etti. “Bu proje, özel sektörle yapılan iş birliklerinin toplumda yaratacağı değişimin güçlü bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Murat Küçüközdemir: “Dijital dönüşümün kalbinde erişilebilirlik var”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, konuşmasında şirketin erişilebilirlik yaklaşımını anlattı: “Erişilebilirliği insani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yıllardır engelsiz yaşam odağında gerçekleştirdiğimiz birçok projemize bir yenisini ekledik. Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olan bu

projeye imza atmaktan mutluluk duyduk. Bu yola çıkarken bir toplumsal sorumluluğu yerine getirirken dijital dünyada kimseyi geride bırakmama kararlılığında olduk. Erişilebilirliğin temel bir insan hakkı olduğu bilinciyle hareket ettik. Erişilebilirlik alanındaki bu adım, dijital dönüşüm yolculuğumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.”

Serkan Fahrioğlu: “Sitelerimiz HERKES için tasarlandı”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Serkan Fahrioğlu, yaptığı sunumda projenin uygulama detaylarını paylaştı. Fahrioğlu sunumunda şunları aktardı: “Yaptığımız çalışmalar sonucunda hayata geçirdiğimiz web sitelerimizdeki erişilebilirlik menüsü, kullanıcıların kendilerine uygun profili seçerek ihtiyaçlarına göre ayar yapmalarına imkan tanıyor. 10 farklı engel veya bozukluk profili ve 22 farklı ayar seçeneği sunan bu yenilikçi sistem, kullanıcıların dijital deneyimlerini tamamen kişiselleştirmelerini sağlıyor. Bu özelliği kullanmak isteyenler, kktcell.com, lifecelldigital.com, efidankibris.com, gonuldenbagliyiz.biz web sitelerimize girdiklerinde sol alt köşede bulunan "Denemeye Başla" yazan simgeye tıklayarak erişim sağlayabiliyor, ardından kendilerine uygun profili seçerek erişilebilirlik menüsünü aktif hale getirebiliyorlar. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in erişilebilirlik menüsü, epilepsi, disleksi, görme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), bilişsel bozukluklar ve diğer sağlık sınırlamaları olan kullanıcılar için web sitelerini daha erişilebilir hale getiriyor. Aynı zamanda, ileri yaş kullanıcılarının yakını görme bozuklukları gibi yaşadığı zorluklara da çözüm sunuyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, web sitelerindeki erişim engellerini ortadan kaldırarak, ihtiyaçlarına uygun çeşitli özelleştirilebilir seçeneklerle olumlu bir dijital deneyim yaşayabiliyor.”

Etkinliğin sonunda yakın zamanda İtalya’da gerçekleşen ‘Euro Cup Qualification Tournament’ turnuvasında şampiyonluk elde eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na tebrik plaketi takdim edilerek toplu fotoğraf çekildi.