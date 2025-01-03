Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı, Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda madalya kazandı, yeni rekorlara imza attı.

KKTC Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu yaptığı açıklamada, sporcuların elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirterek, antrenörler Barış Cambulat, Avni Cankurt ve Mehmet Gürcenk’e sporculara, ailelerine teşekkür etti.

Sporcuların elde ettiği dereceler şöyle:

“Akman Tuzunkan: 50m Serbest: 26.07, Türkiye Altıncısı, Madalya, 14 Yaş Barajı; 50m Sırtüstü: 29.82, Türkiye Beșincisi, Madalya, 14 ve 15 Yaş Barajları; 100m Serbest: 59.17; 100m Sırtüstü: 1.06.06, Yeni KKTC Kısa Kulvar Rekoru ve 14 Yaş Barajı

Barkan Cem Aykut: 50m Kurbağalama: 30.83, Türkiye Sekizincisi, 16-18 Yaş Barajı; 100m Kurbağalama: 1.08.67, 16-18 Yaş Barajı 200m Kurbağalama: 2.32.97; 50m Kelebek: 29.92

Boran Bora: 50m Serbest: 24.90, 16-18 Yaş Barajı; 100m Serbest: 54.65, 16-18 Yaş Barajı; 200m Serbest: 2.03.53; 50m Kelebek: 27.18

Demir Kiralp: 50m Sırtüstü: 29.32

Dünya Ahmet Özdemir: 100m Serbest: 1.05.55; 50m Sırtüstü: 34.21; 100m Sırtüstü: 1.12.43; 200m Sırtüstü: 2.36.34

Enes Kansız: 50m Kelebek: 27.16; 100m Kelebek: 1.00.51; 200m Kelebek: 2.14.17

Özgül Çetin: 100m Serbest: 59.95, Yeni KKTC Kısa Kulvar Rekoru; 200m Serbest: 2.10.48; 400m Serbest: 4.31.28, Yeni KKTC Kısa Kulvar Rekoru; 50m Kelebek: 30.09, Yeni KKTC Kısa Kulvar Rekoru

Özkan Mazhar: 50m Kurbağalama: 34.24, 14 Yaş Barajı; 100m Kurbağalama: 1.15.62, 14 Yaş Barajı; 200m Kurbağalama: 2.47.23; 50m Kelebek: 30.07

Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı, bayrak yarışlarında şu dereceleri elde etti:

4x100m Serbest Bayrak Takımı (Akman Tuzunkan, Özkan Mazhar, Demir Kiralp, Boran Bora): Derece: 3.55.53 Yeni KKTC Kısa Kulvar Rekoru

4x100m Karışık Bayrak Takımı (Demir Kiralp, Boran Bora, Barkan Cem Aykut, Akman Tuzunkan): Derece: 4.11.91, Yeni KKTC Kısa Kulvar Rekoru”