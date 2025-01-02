U 18 Erkekler B Grubu maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer B takımını 100-26 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Soyer B takımı karşısında baştan sona üstün olan Yakın Doğu Üniversitesi maçı 100-26 kazanarak üçüncü maçondan üçüncü galibiyetini alarak puanın ı 6’ya çıkarak liderliğini sürdürdü. Soyer ‘B’ ise ikinci yenilgisini aldı.
YDÜ farklı kazandı
U 18 Erkekler B Grubu maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer B takımını 100-26 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
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