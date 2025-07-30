Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Mertsan Çakırlı ve yeni yönetim kurulu üyeleri, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Çakırlı, spora ve spor camiasına gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Sadıkoğlu’na kulüp adına teşekkür ederek, kulübün tarihçesi hakkında bilgi verdi.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında geçen günlerde yapılan 53. Geleneksel İskele Festivaline değinen Sadıkoğlu, belediye olarak sadece kültürel ve sanatsal etkinliklerle değil, sporla da iç içe bir festival süreci geçirdiklerini belirtti.

Sadıkoğlu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor alanındaki ilgisi ve gösterdiği çaba takdire şayandı. Tüm etkinlikleri yakından takip ettim, her branşta büyük bir özveri ve disiplinle mücadele ettiklerini gördüm” dedi.

İskele Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Sadıkoğlu, yeni yönetime başarılar diledi.