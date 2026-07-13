Rum Narkotik Polisi, Larnaka Havaalanı'na yurt dışından gönderilen iki pakette uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla bağlantılı üç kişiyi tutukladı.

Alithia gazetesinin haberine göre, bir AB ülkesinden Larnaka Havaalanı'na gönderilen iki pakette yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde içeren şekerleme, sakız ve benzeri ürünler tespit edildi.

Operasyonda 600 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile toplam 6 kilo 284 gram ağırlığında, içerisine uyuşturucu madde enjekte edildiğine inanılan şekerleme ve benzeri ürün ele geçirildi.

Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen yaşları 23 olan iki kişi ile 30 yaşındaki bir kişi tutuklandı.