Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununa ilişkin yeni girişimine destek verdiklerini belirterek, gayri resmi 5+1 toplantısının en kısa sürede düzenlenmesini istediklerini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Letimbiotis, sürecin ilerlemesi için Türkiye'nin yapıcı ve samimi bir tutum sergilemesi gerektiğini kaydederken, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in Brüksel'de temaslarda bulunacağını, ardından da Kıbrıs'a gelerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya geleceğini belirtti.

Habere göre Letimbiotis, Holguin'in liderlerle yapacağı görüşmelerde, NATO Zirvesi kapsamında yapılan temasları değerlendirmesinin ve bundan sonraki süreci ele almasının beklendiğini ifade etti.

Rum Yönetimi’nin önceliğinin, BM himayesinde, iki tarafın yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılımıyla gerçekleştirilecek gayri resmi 5+1 toplantısı yapılması olduğunu belirten Letimbiotis, bu toplantının yalnızca bir araya gelmek için değil, Kıbrıs müzakerelerinin kaldığı yerden yeniden başlamasını ilan etmek ve kapsamlı çözüm sürecini yeniden canlandırmak için yapılması gerektiğini kaydetti.

Letimbiotis, yaz ayları içinde böyle bir toplantının yapılıp yapılamayacağına ilişkin soruya ise, taraflarda siyasi irade olması halinde kısa sürede bir toplantının organize edilebileceği yanıtını verdi.

Rum Sözcü, Avrupa Birliği'nin (AB) müzakere sürecinde daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini savunarak, AB'nin bugüne kadar sürece önemli katkılar sunduğunu ve bunun tüm taraflarca kabul edildiğini söyledi.

Kıbrıs sorununun yalnızca Rum tarafını ilgilendiren bir mesele olmadığını kaydeden Letimbiotis, bunun aynı zamanda AB’nin de sorunu olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Letimbiotis, Avrupa kurumlarının son dönemde yaptığı açıklamaların, Ankara-Brüksel arasındaki ilişkilerde kaydedilecek ilerlemenin Kıbrıs meselesindeki gelişmelere bağlı olduğunu gösterdiğini ileri sürdü. Letimbiotis, “Türkiye AB ile ilişkilerinde ilerleme istiyorsa, Kıbrıs konusunda yapıcı bir yaklaşım benimsemesi gerekir” dedi.

Habere göre Letimbiotis, “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin” bugün, 1974'teki koşullardan çok farklı bir durumda bulunduğunu; AB üyesi olarak uluslararası alandaki konumunu güçlendirdiğini, bölgesel iş birliklerini geliştirdiğini ve Doğu Akdeniz'de istikrar ile güvenliğe katkı sağlayan bir aktör haline geldiğini söyledi.

Rum Yönetimi’nin hedefinin, adada yabancı askerlerin bulunmadığı, garantörlük sisteminin sona erdiği ve AB ilkeleriyle uyumlu bir çözüme ulaşmak olduğunu ifade eden Letimbiotis, bu hedef doğrultusunda diplomatik girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve uluslararası destek ağının daha da güçlendirileceğini kaydetti.