İran’ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Güney Kıbrıs bayraklı ticari bir gemiye bu sabahın erken saatlerinde ateş açtığı ve boğazı kapattığı; geminin bir mürettebatın ise kayıp olduğu haber verildi.

Philenews’de yer alan haberde, İran Devrim Muhafızları deniz kuvvetlerinin bu sabahın erken saatlerinde Güney Kıbrıs bayraklı konteyner gemisi “M/V GFS Galaxy'ye” saldırdığı kaydedildi.

Haberde, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda gemiye saldırdığı, makine dairesinde ciddi hasara ve yangına neden olduğu ayrıca bir mürettebatın da kayıp olduğu ifade edildi.

Çıkan yangın ve makine dairesinde meydana gelen ciddi hasar nedeniyle geminin yolculuğuna devam edemediği de ifade edildi.

İran'ın, Güney Kıbrıs bayraklı ticari bir gemiye uyarı ateşi açtığı, bunun geminin onaylanmamış bir güzergahtan geçmesinden kaynaklandığını savunduğu belirtilirken, CENTCOM’un açıklamasına göre saldırının ardından bir mürettebatın kayıp olduğu yinelendi.

İran Devrim Muhafızları deniz kuvvetlerinin, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladığı da kaydedildi.