Larnaka’da, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu Suriyelilerden oluşan soygun çetesinin Rum polisi tarafından çökertildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, çetenin Larnaka’da 21-26 Nisan tarihleri arasında 7 soygun yaptığını ve bu soygunlardan bazılarında, yolda yürüyen şahıslara saldırarak saldırdıkları kişileri yaraladıklarını yazdı.

Gazete, polisin pazartesi akşamı, yaşları 16 ile 19 arasında değişen 6 kişiyi tespit ederek gözaltına aldığını ve söz konusu kişilerin dün, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 8’er günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.

-Baf’ta Romanyalı çifti soydular

Gazete, bir başka haberinde de Baf’ta ikamet eden Romanyalı bir çiftin, maskeli şahıslar tarafından soyulduğunu yazdı.

Haberde, soyguncuların çiftin kaldığı evin kapısını çaldıkları ve kapının açılmasıyla birlikte 29 yaşındaki adama saldırarak, evde bulunan yaklaşık 1000 euro nakit para ile mücevherleri çaldıkları kaydedildi.

Gazete, soyguncuların önce İngilizce konuşarak para istediklerini; ev sahibinin direnmesi üzerine saldırıya geçtiklerini ve adamı darp edip karısını da etkisiz hale getirdiklerini, ardından da evde buldukları para ve mücevherleri alarak gözden kaybolduklarını belirtti.