İki toplumlu Kıbrıs Yerel Gençlik Konferansı (LCOY Kıbrıs), Türk ve Rum toplum liderlerinin İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi kurma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

LCOY Kıbrıs tarafından yapılan açıklamada, Gençlik Teknik Komitesi fikrinin ilk olarak LCOY Kıbrıs'ın 2022'deki iki toplumlu iklim konferansı sırasında ortaya atıldığı belirtilerek, “O zamandan bu yana ekip, devam eden diyalog, istişareler ve politika önerileri yoluyla sürekli olarak bu komitenin kurulmasını savunmuştur.” denildi.

Komitenin oluşumundaki şeffaflık eksikliğinden endişe duyulduğunun belirtildiği açıklamada, adil, kapsayıcı ve şeffaf bir süreç çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “LCOY Kıbrıs, her iki lidere ve müzakerecilerine Gençlik Teknik Komitesi için temel hedefleri ve beklentileri özetleyen resmi bir öneri sunmuştur. Grup ayrıca, geniş gençlik temsili ve anlamlı katılım sağlamak amacıyla komitenin gelişim sürecine dahil edilmeyi talep etmiştir.” denildi.

İki toplumlu Yerel Gençlik Konferansı (LCOY), BM Kıbrıs Barış Gücü’nün himayelerinde Kıbrıs Türk ve Rum gençlerin çevre konusunda ortak karar üretme ve tartışması üzerine şekillendirip sürdürülebilir çözümler geliştirilebilmesi için oluşturulmuş bir platformdur.