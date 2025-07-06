Lefkoşa’da bu akşam meydana gelen trafik kazasında Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’ya araba çarptı.

Kaza 20.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 49 yaşındaki Pınar Çalay Rekor’un yönetimindeki RK 587 plakalı otomobille doğu istikametine doğru seyrettiği esnada Hidden Garden önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun güneyinden kuzeyine doğru yaya olarak geçmeye çalışan 65 yaşındaki Aziz Kaya’ya çarpması sonucu meydana geldi.

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Kaza sonucu yaralanan yaya Aziz Kaya’nın tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam ediyor.