Lefkoşa, Dikmen ve Girne'de 5 kişi hırsızlıktan tutuklandı.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete 3 Aralık tarihinde müşteri olarak giden E.M.Z.’nin (E-21) bir şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan aldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.K.(E-21) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, E.M.Z. ve Ö.K.’nin evlerinde ve çantada yapılan aramada ise, hırsızlık olduğundan şüphelenilen toplam 21 şişe daha alkollü içki tespit edilerek emare olarak alındı.

Dikmen’de ise 29 Kasım tarihinde yapımı devam eden inşaat alanı içerisinden 24 paket yer seramiği, 3 teneke izolasyon suyu ve bir paket çimento çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.K.(E-27) tespit edilerek tutuklandı.

Girne’de 1 Aralık tarihinde bir evin pencere boşluğunda unutulan bir şahsa ait 9 bin 500 ABD doları nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ş.M.G.(E-23) ve L.S.(E-29) tespit edilerek tutuklandı.