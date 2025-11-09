Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, 15 Kasım tören provası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıldönümü için düzenlenecek tören kapsamındaki prova nedeniyle saat 07.00’den itibaren, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Gönyeli çemberi ile Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağı arasında kalan yol güzergahı trafik akışına kapatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tören provası süresince sürücülerin belirtilen alternatif yolları kullanarak trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

Polisin açıklamasına göre, tören provasının sona ereceği saate kadar trafik şu alternatif güzergahlardan sağlanacak:

“Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağından kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinden Gönyeli/Alayköy Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Girne-Lefkoşa Anayolu-Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.”