Lefkoşa, Gazimağusa ve Karaoğlanoğlu’ndaki trafik kazalarında 1 kişi yaralandı, 3 araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, Büşra Bilgiç (K-20) 131 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RG 164 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Çağlar Auto önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırım üzerine çıktı. O esnada kaldırım üzerinde park halinde bulunan ZE 909 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpıp, tekrar yola girdi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Büşra Bilgiç, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da da dün Başbuğ Sokak üzerinde, İbrahim Ece (E-37) 135 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PR 955 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Abadis Trading önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bir ikametgahın çevre duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralan olmadı.

Araç sürücüsü İbrahim Ece, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Karaoğlanoğlu’nda da bu sabah Şehit Süleyman Recep Sokak üzerinde, Mert Ölmez (E-32) 275 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZJ 181 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Semih Çaylak (E-32) yönetimindeki LV 110 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan LV 110 plakalı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

ZJ 181 plakalı araç sürücüsü Mert Ölmez, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.