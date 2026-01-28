Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Dânâ: “Cumhurbaşkanımız, Holguin ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi”
Lefkoşa-Girne anayolunda dün meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 18.45 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolunda 24 yaşındaki Özen Yapıcı yönetimindeki NS 592 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Boğazköy civarında dikkatsizliği sonucu yolun sağında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam edip, yolun solundan bankete düşerek sazlıklara çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.