LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
Lefkoşa Kaymakamlığı, ruhsatı bulunmayan avcıların, av ruhsatı çıkarabilmeleri amacıyla yarın Ateşli Silah Ruhsatları bölümünün saat 12.00'ye kadar açık olacağını duyurdu.
Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül Pazar günü başlayacak II. İnce Av Sezonu öncesinde ruhsatı olmayan avcıların, av ruhsatı çıkarabilmeleri amacıyla, Lefkoşa Kaymakamlığı'nın Ateşli Silah Ruhsatları bölümünün yarın 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydetti.
Editör: Kıbrıs Genç Tv