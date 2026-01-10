Lefkoşa ve Gazimağusa'da iki kişi uyuşturucuan tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün saat 19.30 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda İ.B.'nin (E-33) tasarrufunda yaklaşık 11 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi, porselen tabak ve casino kartı bulundu.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, dün saat 17.30 sıralarında, A.K.(E-49)’nin ikametgahında yapılan aramada ise, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan tütünle karışık bir adet ucu yanık sarma sigara, yaklaşık bir gram ağırlığında methaphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan muhtelif ebatlarda 37 adet kağıt parçası bulundu.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.