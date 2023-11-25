Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü dün Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda çocuk şenliği etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda öğrenim gören tüm öğrenciler ebru, ahşap baskı, seramik sanatlarını izleme ve deneyimleme imkânı bulurken halat çekme, yüz boyama, geleneksel Türk okçuluğu, mangala, robotik kodlama gibi birçok aktiviteyi deneyimleme fırsatı buldu.

Yunus Emre Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, etkinliğe KKTC Uluslararası Haydar Aliyev Kültür Merkezi de robotik kodlama atölyesi ile destek verdi.

24 Kasım Öğretmenler Gününde gerçekleştirilen etkinlik öğretmenlere çiçek takdimi ile sona erdi.