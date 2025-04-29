Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde 2024–2025 eğitim-öğretim döneminde Türkçe kurslarına katılarak A1 ve A2 seviyelerini başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, törenin açılış konuşmasını Enstitü Koordinatörü Abdullah Aktaş yaptı. Törene, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş da katıldı.

Tören, kursiyerlerin şiir okuması ve öğrendikleri Türkçe şarkıları seslendirmesi ile devam etti. Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği Türkçe kurslarına katılan kursiyerler de törene dâhil olarak performans sergilediler.

Törende ayrıca, farklı ülkelerden gelen kursiyerlerin kendi kültürlerine ait geleneksel yemekleri tanıtıldı.

Kursu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını protokol üyelerinin elinden alırken, tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.