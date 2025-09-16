Polis Genel Müdürlüğü yaptığı denetim ve kontroller sonucunda Lefkoşa’da bir marketin 18 yaşından küçük bir öğrenciye sigara sattığını tespit etti.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 Eğitim Yılının başlamasıyla birlikte Polis Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Güvenli Okul Projesi kapsamında polis tarafından okul çevrelerinde yapılan denetim ve kontrollerde, Lefkoşa’da bir marketin 18 yaşından küçük bir öğrenciye sigara sattığı belirlendi.

Bahse konu market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili polis soruşturma devam ediyor.