 Lefkoşa’da bugün 35 ve 42 yaşlarındaki iki kişi evlerinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis açıklamasına göre Hasan Tatlıyay (E-42) saat 09.00 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tatlıyay’ın ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

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Eser Kalaycılar (E-35) ise saat 9.45 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak  yaşamını yitirdi.

Kalaycıların, “akut  bronkopnömoni” sonucu vefat ettiği belirtildi.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.