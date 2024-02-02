Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından pazar günü düzenlenecek bisiklet yarışı nedeniyle Metehan yolundaki Sevgi Çemberi ile Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Yılmazköy Alt Geçidi arasındaki yol trafiğe kapatılacak.

Bisiklet yarışı, pazar günü 8.30-12.00 saatleri arasında, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi ile Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Yılmazköy Alt Geçidi arasındaki yol güzergahında düzenlenecek.

Polisten yapılan açıklmaya göre, yarış süresince bisikletli sporculara Polis Eskortu eşlik edecek ve geçilecek güzergahtaki tüm çember ve kavşaklar polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatler arasında, bisikletli sporcular Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerindeki Sevgi Çemberinden yarışa başlayıp, çevre yolunu takiben Alayköy Ağıllar Çemberinden Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’na çıkacak, Güzelyurt istikametine devam edilerek Yılmazköy Alt Geçidine ulaştıktan sonra buradan geri dönecek ve Sevgi Çemberinde yarış bitecek.

Yarış devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği belirtildi.