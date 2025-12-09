Şiddetli yağış ve su baskıları nedeniyle trafik akışına kapatılan bazı güzergahlar su seviyesinin düşmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Polis, Gönyeli Çemberi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi arası, kaçış yolu dahil trafiğe açıldığını duyurdu.

Lefkoşa'da hastane çemberi-Acil Durum Hastanesi yolu ile hastane çemberi- Etik ve Başkent Hastanesi yolu trafiğe açıldı.

Polis, Lefkoşa Hastane Çemberi ile Ortaköy Trafik Işıkları arasının ise halen trafik akışına kapalı olduğunu açıkladı.

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun Türkeli Çemberi,

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun Ağıllar Çemberi ile Gönyeli Çağaloğlu Işıkları arası, Gönyeli Şht Hüseyin Amca Caddesi ve Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun Gönyeli Alt Geçidi ise halen trafiğe kapalı.

Polis, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması çağrısında bulundu