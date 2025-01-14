Lefkoşa’da, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi, bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 11.00 sıralarında polis tarafından, C.S.A’nın (E-21) kaldığı evde ve üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 36 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 7 bin 500 TL nakit para bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.