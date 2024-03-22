Lefkoşa’da akşam saatlerinde bir kişi tabancayla ateş edilerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 18:15 sıralarında, Lefkoşa’da Küçükkaymaklı Bölgesinde Akın Başak Sokak üzerinde bir apartmanın önünde bulunan Bilal Tula(E-37), meçhul bir erkek şahıs tarafından tasarrufunda bulunan tabanca ile ateş edilmesi sonucu her iki ayağından vurularak yaralandı.

Olayda yaralanan Bilal Tula kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Zanlı erkek şahısın polis tarafından arandığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.