Lefkoşa’da, resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme, sahtekarlıkla kayıt ve para temiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25’e yükseldi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen S.P.(K), M.A.(K) ve P.A.'nın (E) da tutuklandığı açıklandı.

-Olay nasıl olmuştu?

2025’de S.Ö.(E-46), K.Ö.(K-42) ve A.Y.A.’ya (K-57) ikamet izni çıkarmak için Lefkoşa’da, Hatay Sokak’ta bulunan 4 ayrı apartman dairesinin adresini kullandı.

Bu adreslerde ikamet etmedikleri halde, J.N.’nin (K-55) yardımıyla E.H.(E-53) adına, E.S.’nin (K-62) yardımıyla B.S.(E-63) adına, J.M.’nin (E-24) yardımıyla O.S.(K-24) ile F.J.(E-39) adlarına sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenlendi.

Bu sahte ikametgah belgeleri ve kira sözleşmeleri Vergi Dairesi’ne ibraz edilerek tedavüle sürüldü. Ayrıca bu sahte belgeler polise de ibraz edilerek söz konusu şahıslar adına oturma izni işlemleri başlatıldı.

Bu kişilerden sahtekarlıkla toplam 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları parayı temin eden ve meseleyle bağlantısı olan Q.A. (E-42), A.A.(E-19), G.R.(K-28), R.J.(E-26), M.Y.(E-24), M.P.(E-23), G.H.(E-40), G.S.(K-45), N.B.(K-35), H.H.(E-42), E.S.(K-40) ve G.M. (K-39) ile birlikte tüm şahıslar tutuklanmıştı.

S.P.(K), M.A.(K) ve P.A.'nın (E) de tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 25'e yükseldi.