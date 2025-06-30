Lefkoşa geneline yarın akşamdan itibaren haftada 5 gece toplu taşıma hizmeti verilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa Toplu Taşıma Şirketi (L.T.T) arasında imzalanan sözleşme kapsamında Lefkoşa Otobüsleri Gece Servisi, salıdan cumartesine kadar her akşam 19.00 ile 01.00 saatleri arasında 2 rota şeklinde hizmet verecek.

Hizmet bedeli her kullanım için 55 TL olacak. Yolcular ödemeyi kredi kartıyla da yapabilecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, belediyenin toplu taşımacılığı planlı, kapsamlı ve modern hale getirme vizyonunun ilk adımını oluşturan, yurttaşların güvenli ulaşımını, gece çalışan sektörlerin desteklenmesini ve bireysel araç kullanımını azaltmayı da hedefleyen Lefkoşa Otobüsleri Gece Servisi’nin başlangıç ve bitiş noktası Otobüs Terminali olacak.

Lefkoşa Otobüsleri Gece Servisi'nin Terminal-Suriçi-Hamitköy'den oluşan birinci rotası şu şekilde:

“1. Terminal, Kahramanlar Caddesi (Kaymaklı), Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Yusuf Kaptan Sahası, Girne Kapısı, Mahkemeler karşısı, Ledra Palas Trafik Işıkları, Meclis eski binası, Yenişehir Trafik Işıkları, Terminal Çemberi, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Anıttepe Caddesi (Hamitköy), Atatürk Caddesi (Hamitköy), Sanayi Trafik Işıkları ve Kızılbaş Parkı."

Lefkoşa Otobüsleri Gece Servisi'nin Terminal-Dereboyu ve Hastaneden oluşan ikinci rotası ise şöyle:

"Terminal, Girne Kapısı, Şehitler Anıtı, Dereboyu, Başbakanlık Trafik Işıkları, Ortaköy Trafik Işıkları, Sivil Savunma Çemberi, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Tesisleri (Metehan), Şiddete Karşı Diren Çemberi (Mor Çember), Öğretmenler Caddesi, Hastane Çemberi, Göçmenköy Trafik Işıkları, Taşkınköy Trafik Işıkları, Eski KTHY binası önü ve Yenişehir Trafik Işıkları.”