Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bugün bir kamyon, bir salon araç ve bir araç taşıyıcı kamyonun karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Abdulkadir Güngür (E-27), saat 11.30'da yönetimindeki UE 900 plakalı kamyonla Honda trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında yeşil ışık yandığı için yoluna devam ederek, “U Dönüşü Yapılmaz” trafik levhasına uymayıp dikkatsiz şekilde “U” dönüşü yaptı.

O esnada karşı istikametten gelen ZY 201 plakalı salon aracın sürücüsü Yasin Aslan (E-23), kamyonun “U” dönüşü yaptığını görüp, durmak zorunda kaldı. Bu sırada ZY 201 plakalı salon aracın arkasından, aynı istikamete dikkatsizce seyreden Bülent Kalkan (E-30), yönetimindeki TPS 932 plakalı araç taşıyıcı kamyonla ZY 201 plakalı salon aracın arka kısmına çarpıp 8 metre sürükleyerek, UE 900 plakalı kamyonun sol ön kısmına çarpmasına sebep oldu.

Çarpışmadan sonra TPS 932 plakalı araç taşıyıcı kamyon ise, UE 900 plakalı kamyonun sol yan kısmına da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan ZY 201 plakalı salon araç sürücüsü Yasin Aslan’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.