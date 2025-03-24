Lefkoşa’da, dün meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, alkollü sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis basın bültenine göre, 145 miligram alkollü içki tesiri altındaki sürücü Nikolas Nikiforou (E-29), yönetimindeki KQB 388 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, park halindeki dört aracın hasar görmesine neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı