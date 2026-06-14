Lefkoşa’da 14 Haziran Pazar günü, trafo merkezinde yeni tesis edilen trafonun devreye alınması kapsamında yapılacak çalışma nedeniyle bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde gerçekleştirilecek çalışma 04.00 ile 06.00 saatleri arasında yapıldı.

Kesintiden Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy, Başbakanlık ve Sayıştaylık bölgeleri, Ortaköy, Göçmenköy, Hamitköy, Yenikent, Gönyeli çevresi, Lefkoşa Devlet Hastanesi ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi civarı ile çok sayıda kamu kurumu, site ve cadde etkilenecek.

Açıklamada ayrıca, çalışmaların seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha erken veya daha geç verilebileceği belirtilerek, vatandaşların şebekede her an enerji varmış gibi davranmaları istendi.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması istenirken, yaşanacak kesintiden dolayı özür dilendi.