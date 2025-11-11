6 Şubat depreminde yaşamını yitiren Amaç Arnavutoğlu’nun anısını yaşatmak amacıyla Göçmenköy’de yapılan Amaç Arnavutoğlu Meydanı düzenlenen törenle açıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) ve Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü iş birliğiyle yapılan meydan açılışına LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş, Göçmenköy Muhtarı Ayşe Başaranel, merhum Amaç Arnavutoğlu’nun ailesi, GÖÇ-TAŞ temsilcileri, sivil savunma personeli, Göçmenköy İdman Yurdu futbol takımı, bazı yetkililer ve bölge halkı katıldı.

-Harmancı: “Amaç her zaman aklımızda ve kalbimizde”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anarken Göçmenköy camiasının dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Göçmenköy’ün toplumsal dayanışmanın simgesi olduğuna dikkati çeken Harmancı, “Göçmenköy gibi dayanışmasıyla, şehrin ruhunu yaratan bir semtin, sembol isimlerinin anılarına sahip çıkmak hepimiz açısından çok değerli. Göçmenköylüler dayanışmayı, birbirine sahip çıkmayı, geçmişten geleceğe taşıdıklarına sahip çıkmayı çok iyi bilir” dedi.

Harmancı, kendilerine düşen görevin Amaç’ın adını ve yapılan bu alanı Göçmenköy’e yakışır şekilde ilelebet korumak ve geliştirmek olduğunu söyledi. Harmancı, Göçmenköy Spor Kulübü’nün yıllar içinde ortaya koyduğu azim ve inanca da vurgu yaparak, “Kıbrıs Kupası’nı kazandıkları sezon Amaç’ın adını yaşatmak için kulübün ne kadar çaba sarf ettiğini bizzat gördüm. İnandılar ve başardılar.” ifadesini kullandı.

Göçmenköy Spor Kulübü Başkanı Ersan Karataş, törende yaptığı konuşmada, Amaç Arnavutoğlu’nun kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Hepiniz için çok kıymetli bir arkadaşımızdı. Ama benim için çocukluğumdan beri bir kardeş gibiydi. Onu kaybettiğimiz günden bugüne kadar canımdan can sökülmüş gibi hissediyorum,” dedi. Karataş, Arnavutoğlu’nun adını yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, projeye katkılarından dolayı LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.



Göçmenköy Spor Kulübü Fahri Başkanı Arslan Bıçaklı da, Amaç Arnavutoğlu’nun kulüp için büyük bir değer taşıdığı ifade etti. Bıçaklı, “Amaç bizim canımız, ciğerimizdi. Göçmenköy Spor Kulübü’nün futbolcusuydu, yöneticisiydi, eli, ayağı, canıydı, her şeyiydi,” dedi.

Bıçaklı ayrıca, başta LTB Başkanı Mehmet Harmancı olmak üzere, Amaç’ın adını yaşatmak için yapılan düzenlemeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Amaç Arnavutoğlu’nun kız kardeşi Gamze Arnavutoğlu da, kardeşinin ismini yaşatmak için yapılan çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasını “Böyle güzel bir meydanı yarattıkları ve abimin adını yaşatmamıza vesile oldukları için emeği geçenlere minnettarım. Abim her zaman bizimle. Kalbi, yüreği, çalışkanlığı, iyiliği ve yardımseverliği hep bizimle olmaya devam edecek” diyerek tamamladı.