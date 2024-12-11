Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından yürütülen Kadına Yönelik Şiddete Karşı “Deyip Geçme!” kampanyası kapsamında Lefkoşa’daki Diren Çemberi Anıtı, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla renkli nakışlarla giydirilecek.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 12.00’de başlayacak etkinlikte, Avrupa Komisyonu İletişim Program Müdürü Deniz Birinci, KAYAD Başkanı Meral Akıncı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşma yapacak. Organizasyon, 16 Günlük Aktivizm Kampanyası çerçevesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın haklarının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle gerçekleştirilecek.

Anıtı süsleyen nakışlar, kırsal bölgelerde düzenlenen “El İşi: Güçlü Kadınlar, Güçlü Hayatlar!” etkinlik serisi kapsamında üretildi. Bu etkinlikler, kadınların dayanışma ve güçlenme mesajlarını sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.