Lefkoşa’da meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

- Cep telefonu, nakit para ve banka kartlarını çaldı

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak kalmakta olan 31 yaşındaki M.O.G., sarhoş vaziyetteyken otel görevlilerini yanıltarak gerçekte kendisinin kalmadığı bir odayı kendi odası gibi tanıttı.

Oda kapısının otel görevlisi tarafından açılmasını sağlayan zanlı söz konusu odaya girerek odada kalmakta olan müşteriye ait bir adet Redmi Note 11 Pro marka cep telefonu ile içerisinde 30 bin TL ve 40 ABD doları nakit para ile 7 adet banka kartının bulunduğu cüzdanı çaldı.M.O.G. tutuklandı.

- Yusuf Kaptan Sahası’nda hırsızlık

Aynı gün, saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’daki Yusuf Kaptan Futbol Sahası içerisinde bir şahsa ait çanta içerisinde muhafaza edilen bir adet iPhone 15 marka cep telefonu ile iki adet kredi kartının çalınmasının ardından, meselede zanlı olarak görülen 23 yaşındaki S.A.R.N.G. tespit edilerek tutuklandı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.