Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülecek yenileme, bakım, onarım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 5 gün boyunca Lefkoşa’ya su verilemeyecek.

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Salı gününe kadar sürecek çalışmalar boyunca kenti besleyen ana depodan su akışı kesilecek.

Açıklamada, yurttaşların su sıkıntısı yaşamamaları ve mağdur olmamaları adına kesinti süresince suyu tasarruflu ve dikkatli kullanmalarının büyük önem taşıdığı kaydedildi.