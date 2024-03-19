Mardin’de devam eden Türkiye Ortaokullarası Basketbol yarı finallerinde kızllarda Levent Kolej kazanırken, erkeklerde Yakın Doğu Koleji kaybetti.
Kozlarda ilk maçında Rize takımını 100-38 yenen Levent Kokej ikinci maçında Bingöl Vali Güner Orhan Ortakukunu 86-41 yenerek ikinci galibiyetini aldı.
Erkeklerde ilk gün kazanan Yakın Doğu Kokeji ikinci maçında Batman Borsa İstanbul Orta Okuluna 67-52 mağlup oldu.
Levent Galip, YDK mağlup
Mardin’de devam eden Türkiye Ortaokullarası Basketbol yarı finallerinde kızllarda Levent Kolej kazanırken, erkeklerde Yakın Doğu Koleji kaybetti.
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