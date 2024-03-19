Sertbay Satranç Akademisi’ne sponsor desteği Sertbay Satranç Akademisi’ne sponsor desteği

Mardin’de devam eden Türkiye Ortaokullarası Basketbol yarı finallerinde kızllarda Levent Kolej kazanırken, erkeklerde Yakın Doğu Koleji kaybetti.
Kozlarda ilk maçında Rize takımını 100-38 yenen Levent Kokej ikinci maçında Bingöl Vali Güner Orhan Ortakukunu 86-41 yenerek ikinci galibiyetini aldı.
Erkeklerde ilk gün kazanan Yakın Doğu Kokeji ikinci maçında Batman Borsa İstanbul Orta Okuluna 67-52 mağlup oldu.