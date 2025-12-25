Ankara’da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin naaşlarını almak üzere Libyalı yetkililer ve aileler Türkiye’ye geldi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, naaşları almak üzere Libyalı askeri yetkililer ile hayatını kaybedenlerin ailelerinin Türkiye’ye geldiği bildirildi. Açıklamada, Bakan Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun Libya’dan gelen görevliler ve ailelere taziye ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Ziyarette konuşan Bakan Güler ve Orgeneral Bayraktaroğlu, yaşanan elim kazadan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek hem ailelere hem de dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı temennisinde bulundu. Taziye sırasında, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

BAKAN URALOĞLU: UÇAK KAZA KIRIMA UĞRADI

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malta Sivil Havacılığı’na kayıtlı, 9H-DFS kuyruk numaralı Falcon 50 tipi özel uçağın, 23 Aralık 2025 tarihinde lokal saat 20.17’de Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Trablus Mitiga Havalimanı’na gitmek üzere havalandığını, ancak kaza kırıma uğradığını belirtti.

Uraloğlu, kazadan önce uçak ile Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi arasında gerçekleşen telsiz konuşmalarına da değinerek, uçağın 32 bin feet irtifadayken genel elektrik arızası nedeniyle PAN-PAN acil durum çağrısı yaptığını ve Ankara’ya geri dönüş talep ettiğini aktardı. Ardından pilotun 7700 acil durum kodunu aktive ettiği, kısa süre sonra radar ve telsiz temasının kaybedildiği bildirildi.

Radar temasının tamamen kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının derhal başlatıldığını belirten Uraloğlu, uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü yakınlarında kaza kırıma uğradığının teyit edildiğini kaydetti.

Enkaz alanında yapılan incelemelerde kokpit ses kayıt cihazı (CVR) ile uçuş veri kayıt cihazının (FDR) bulunduğunu açıklayan Uraloğlu, ön rapor çalışmalarının başlatıldığını, kara kutuların tarafsız bir ülkede inceleneceğini ve sürecin şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

LİBYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNDE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin Ankara’daki uçak kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Libya’da 3 günlük milli yas ilan edildi.

Milli yas kapsamında Libya’nın Ankara Büyükelçiliğinde bulunan Libya bayrağı yarıya indirildi.