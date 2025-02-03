Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası’na bağlı çalışanlar sağlıksız koşullar, düşük hizmet bedeli gerekçesiyle bugün Gazimağusa Limanı’nda 3 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Gazimağusa Limanı’nda örgütlü bulunan Hür-İş’e bağlı Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası (Liman-Sen), sorunlara bir an önce çözüm bulmasını talep ederek, aksi halde limanda hizmetlerin duracağını yineledi ve yarından itibaren süresiz greve gideceklerini açıkladı.

-Yeltekin

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, eylemde yaptığı açıklamada, Liman-Sen çalışanlarının sağlıksız koşullarda hizmet verdiğini ve düşük hizmet bedeli aldığını belirterek, yaşanan tüm olumsuzluklara son vermek adına üyelerinin 3 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Çalışanların özlük ve sosyal haklarını geliştiren, iş sağlığı ve güvenliğini içeren sözleşmeye yetkililerin uymadığını, bu nedenle ilk etapta uyarı grevi yaptıklarını ifade eden Yeltekin, sorunlara çözüm bulunmaması halinde limandaki gemilerden yüklerin boşaltılmayacağını kaydetti.

Ali Yeltekin, yetkililerin kendilerine kulak vermesini, sorunlara bir an önce çözüm bulmasını talep ederek, aksi halde limanda hizmetlerin duracağını yineledi ve yarından itibaren süresiz greve gideceklerini açıkladı.