Limasol’a bağlı “Ayios Athanasios” köyünde dün öğle saatlerinde sokak ortasında kavga çıktı.

“Sigmalive” haber sitesine göre, bir genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle başka bir kişiye saldırarak onu ciddi şekilde darp etti.

Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, bölgede bulunan bazı vatandaşların kavgaya müdahale ederek saldırıya uğrayan kişiye yardım ettiği görüldü.

Polisten yapılan açıklamada, olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir şikayette bulunulmadığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.