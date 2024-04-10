Rum polisinin Limasol’daki bir apartmanın 5’inci katındaki daireye bu sabah yaptığı baskın trajediyle sonuçlandı. Camdan atlayan iki kişiden biri feci şekilde can verdi, diğeri ağır yaralandı.

Fileleftheros ve diğer internet gazetelerine göre, Rum polisi tümü Bangladeşli 11 kişinin kaldığı daireye bu sabah baskın düzenledi. Kaçak Bangladeşlilerden ikisi 5’inci kattaki dairenin yatak odası pencerelerinden atladı. Başka balkonlar düşen Bangladeşlilerden biri feci şekilde can verdi, ağır yaralanan diğeri hastaneye kaldırıldı.

Polis baskınında yakalanan 9 kişi Limasol Polis Müdürlüğü’ne götürdü.