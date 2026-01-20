Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi Federasyonu, Mission 1.5 hedefleri doğrultusunda gösterdiği güçlü büyüme performansıyla dikkat çekiyor. Son iki yılda üye sayısını yaklaşık 550’ye ulaştıran Federasyon, kulüp sayısını ise 25’e çıkardı.

D 135 Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi Federasyonu, sivil toplum alanındaki vizyoner yönetim anlayışı ve kapsayıcı hizmet modeliyle önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin Mission 1.5 hedefleri doğrultusunda yürütülen planlı çalışmalar sayesinde, federasyon bünyesindeki kulüp sayısı 21’den 25’e yükseldi.

Son iki yıl içerisinde Lions üye sayısı ise 550’ye yaklaşarak rekor seviyeye ulaştı.

Bu büyüme sürecinde Gönyeli Darts Lions Kulübü, Caterina Cornaro Lions Kulübü, Lefkoşa Mucize Yaşam Lions Kulübü ve Nicosia The Great Inn Lions Kulübü kuruldu. Yeni kulüpler için gerekli yasal başvuruların yapıldığı ve resmi süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Federasyonun yenilikçi yaklaşımını yansıtan Gönyeli Darts Lions Kulübü, sporun birleştirici gücünü darts branşı üzerinden topluma taşımayı hedeflerken, özellikle gençlere yönelik sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Lefkoşa Mucize Yaşam Lions Kulübü ise tamamı engelli bireylerden oluşmasıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor ve Lions hareketinde kapsayıcılık adına örnek bir model olarak öne çıkıyor.

“Mission 1.5 hedefi doğrultusunda attığımız her adımın merkezinde nitelik, kapsayıcılık ve sürdürülebilir hizmet anlayışı yer almaktadır. Son iki yılda üye sayımızın 550’ye yaklaşması, Lions ruhunun Kuzey Kıbrıs’ta ne denli güçlü olduğunu göstermektedir. Kurduğumuz her yeni kulüp, topluma daha fazla dokunma kararlılığımızın bir yansımasıdır.”

Öte yandan Federasyon, Karpaz Bölgesi’nde yeni bir Lions Kulübü kurulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2025–2026 hizmet döneminde kulüp sayısının 26’ya çıkarılması hedefleniyor.

D 135 Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi Federasyonu, gönüllülük, dayanışma ve toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde Mission 1.5 vizyonuna kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Federasyonun faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgilere ise “www.d135lionsclubs.org” adresinden ulaşılabiliyor.